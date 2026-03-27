ARB F – F3: Juegan Unión y Libertad

La Asociación Rafaelina de Básquet dio a conocer el cronograma de partidos correspondientes a la Primera División Femenina, que durante el fin de semana jugará la Tercera Fecha del Torneo Apertura «Carmen Zaffetti».

El programa marca tres juegos el día viernes. El primero de ellos será el que protagonizarán Independiente de Ataliva y Libertad de Sunchales desde las 21.00 horas. Las Tigresas vienen de ganar sus dos primeros juegos, por lo que intentarán seguir en lo más alto del campeonato.

Media hora más tarde, habrá otros dos encuentros. En Sunchales, Unión recibirá a San Lorenzo de Tostado y en San Cristóbal, Racing LTC enfrentará a Alma Juniors de Esperanza. Las tostadenses y las esperancinas también se encuentran invictas en este inicio de campeonato.

La Fecha se completará el domingo por la noche en Ceres. Hasta allí viajará Sportivo Ben Hur, que no ha ganado en el certamen.

Posiciones: Libertad, Alma Jrs y San Lorenzo 4; Unión y CDI Ataliva 3; Ben Hur, Racing LTC y CACU 2.