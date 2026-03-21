ARB – F2: Buen triunfo de Unión sobre la BH

Anoche viernes se puso en marcha la Segunda Fecha del Torneo Apertura de Primera División Masculino de la Asociación Rafaelina de Básquet. En Sunchales había duelo de ganadores en la jornada inaugural: Unión vs. Sportivo Ben Hur. La victoria se la terminó llevando el local por 66-47.

Tras un comienzo parejo, el albiverde se distanció al cierre de la primera parte con una luz de nueve puntos de ventaja que fue incrementando al cierre de cada parcial. La progresión fue 15-12, 36-27 y 52-37.

Pablo Jacquet, con 18 puntos, fue el goleador del partido y de Unión. Por el lado de la visita, Gastón Schneider y Jeremías Hoffmann fueron los únicos que alcanzaron el doble dígito con 13 unidades para cada uno.

Con el triunfo, los dirigidos por Franco Tosello se posicionan en lo más alto de la tabla, con un récord de 2-0.

La Próxima Fecha, Unión viaja a San Cristóbal para enfrentar a Racing LTC, en tanto que Ben Hur recibirá a 9 de Julio.

Síntesis

Unión (66): Mateo Bejarano 3, Pablo Jacquet 18, Juan Ignacio Cipolatti 4, Francisco Villa 3, Santiago Baravalle 9 (fi), Joaquín Gariboldi 6, Máximo Clausen 0, Pablo Ioo 5, Nicolás Zurvera 3, Juan Furrer 9, Guillermo Spila 0, Thiago Collino 6. DT: F. Tosello.

Ben Hur (47): Leandro Saavedra 0, Jorge Gutiérrez 1, Franco Mohamed 0, Gastón Schneider 13, Jeremías Hoffmann 13 (fi), Gerónimo Andorno 0, Francisco Marczik 6, Santino Manassero 3, Oscar Bonzi 0, Jano Rosé 3, Kevin Dubois 8, Francisco Gauna 0. DT: J. Andornino.

Parciales: 15-12 / 36-27 y 52-37.

Árbitros: Fernando Capolungo y Ariel Aicardi.