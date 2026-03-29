ARB – F3: Unión juega esta noche

La actividad de la Asociación Rafaelina de Básquet continúa este fin de semana. En Primera División de la rama masculina se disputará la Tercera Fecha del Torneo Apertura «Raúl Cagliero», con tres partidos y uno programado para más adelante.

El viernes se abrirá la jornada con el duelo entre Sportivo Ben Hur y 9 de Julio. En el «Coliseo del Sur», ambos equipos buscarán volver a la victoria tras sendos traspiés. El juego se pondrá en marcha a las 21.30 horas, mientras que en la previa -y con el objetivo de llevar público a los estadios- se disputará el duelo de la Categoría U12, desde las 19.15 horas.

La fecha tendrá continuidad el domingo con dos encuentros. En Rafaela, Independiente recibirá a Peñarol desde las 20.30 horas. El CAI viene de ganar el fin de semana anterior, mientras que la V Azulada no tuvo actividad oficial. En el mismo horario, pero en San Cristóbal, Racing LTC recibirá al líder de la competencia, Unión de Sunchales.

La fecha se completará recién el martes 7 de abril, cuando Atlético de Rafaela reciba a Argentino Quilmes en el «Arq. Lucio Casarín» desde las 21.30 horas. El Celeste, que afronta con el mismo plantel la Liga Federal, apenas disputó un juego siendo derrota ante el 9.

Tras dos fechas de actividad, y con el compromiso pendiente entre Atlético y Peñarol en barrio Villa Rosas, las posiciones tienen como líder a Unión con 4 puntos, seguido por Racing LTC, Independiente, Ben Hur, Quilmes y 9 de Julio -todos- con 3; y cierran Atlético y Peñarol con 1.