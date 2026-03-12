ARB: Unión va palpitando el nuevo campeonato

Mediante una publicación en sus redes sociales, el Básquet Mayor de Unión dio a conocer detalles de su organización, de cara a una nueva temporada la Asociación Rafaelina de Básquet que será particular al no contar con la presencia de Libertad, su clásico rival.
En primer lugar se confirmó que el cuerpo técnico seguirá siendo el mismo del año pasado, estando Franco Tosello como entrenador, Octavio Montersino como preparador físico y Tomás Lattanzi como asistente.
En relación plantel, se mantiene la base de la temporada anterior, sumando el retorno de algunos chicos que por diferentes motivos no habían estado el año pasado, entre ellos se encuentra: Juan Furrer, Jaquín Gariboldi y Guillermo Spila.
El plantel arrancó la pretemporada a mitad de enero pasado, sumando en la preparación cuatro encuentros amistosos, ante Libertad, Atlético María Juana y dos ante San Jorge Brinkmann.
El equipo tuvo una muy buena preparación de cara a un nuevo año, en el cual buscarán ser protagonistas como lo viene siendo el último tiempo.