Ataque contra la Comisaría N° 3

(Por: Rafaela Noticias) – Móviles policiales con abolladuras y vidrios rotos, además de rotura de muebles y otros objetos fue el saldo material de serios incidentes que se registraron en la madrugada del sábado en la sede de la Comisaría 3° de Sunchales.

Los disturbios comenzaron a las 3.30, cuando un grupo de sujetos comenzó a arrojar objetos contundentes contra las ventanas de la dependencia. «Salgan, vigilantes, sáquense las pistolas y vengan a pelear», gritaban los sujetos.

Aunque la respuesta policial no se hizo esperar, con disparos de balas de goma para disuadir a los manifestantes, estos intensificaron la agresión y atacaron también los móviles que se encontraban estacionados en la dársena y continuaron atacando la sede de la Comisaría.

Móviles del Comando Radioeléctrico se hicieron presentes para reforzar la presencia y el personal policial logró detener a cinco personas en relación con estos hechos: Emiliano Alejandro T.; de 34 años; Julio Germán G., de 39; Tiago Nicolás G., de 21; Gonzalo Z. de 36; y David Javier D., de 22 años, a quienes se los acusa de daños calificados por ser perpetrados conra un bien público; en poblado y en banda.