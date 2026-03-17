Avances en obras públicas y pavimento

El Municipio repasó algunos de los frentes de obra que están desarrollando en la actualidad, los cuales se encuentran centrados mayormente en pavimento, generando nuevas cuadras o recuperando algunos sectores existentes y hoy en día deteriorados.

Para esto será fundamental la inyección del Programa de Obras Urbanas (Pou) de la Provincia, que posibilitará avanzar de manera conjunta con fondos propios que hoy se están destinando a dichas mejoras.

En las últimas jornadas, se interrumpió el tránsito en avenida Belgrano, sitio donde además de remover paños de hormigón, se trabajó en la colocación de cañerías subterráneas a fin de generar un mejor escurrimiento del lugar en días de lluvia. Esto resulta fundamental en un tramo que habitualmente termina anegado y genera preocupación entre los frentistas.

Obras pendientes

En otro aspecto y tal como lo adelantó el Intendente en el discurso de Apertura de Sesiones Ordinarias, la continuidad jurídica resultará fundamental para dar respuesta a aquellos vecinos de diferentes barrios que han abonado por mejoras en administraciones previas y que no las recibieron. Una vez que se vayan concretando, se irán cumpliendo con deudas existentes y al mismo tiempo reforzando la confianza de cara al vecino.