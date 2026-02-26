Básquet: Con Canello, se vuelve a entrenar la Selección Femenina U18

(Por: Prensa Cabb) – Con apenas un mes de diferencia la U18 Femenina llevará adelante su segundo Campus de Desarrollo. Será una instancia clave dentro del proceso formativo de cara a la AmeriCup de este año, con sede y fechas aún por confirmar. La actividad se desarrollará del 8 al 17 de marzo en el Cenard y contará con la participación de 18 jugadoras.

La concentración coincide con el receso de La Liga Femenina, una ventana estratégica para el cuerpo técnico. Este contexto permite que 12 juveniles con rodaje en la máxima categoría puedan integrarse a los entrenamientos, potenciando el trabajo colectivo y profundizando el seguimiento individual en una etapa determinante del calendario.

En paralelo, la Confederación Argentina de Básquet tendrá a la Selección Femenina compitiendo en Estambul (Turquía) en el Torneo Clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo Alemania 2026. La simultaneidad de ambas actividades expone la solidez de la planificación integral.

El listado se compone por Delfina Alves, Lola Betancur, Matilda Campo, Francisca Canello, Santina Cherot, María Flores, Manuela González, Sofía González, Sol Lemesoff, Sofía Lombardero, Florencia Losada, Celina Novatti, Sofía Novoa, Venetia Oliva, Pilar Pajello, Serena Ricciardi, Isabella Roldán y Renata Scordo.