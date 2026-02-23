Básquet: Copa «Amistad Regional» triunfo y título para Libertad

Cerrando un buen fin de semana, los Tigres disputaron dos partidos amistosos de preparación enmarcados en la «Copa Amistad Regional», quedándose con sendos triunfos que le permitieron alzarse con el trofeo.

El elenco dirigido por Juan Krosglund ya se había impuesto en el clásico el pasado viernes y esta noche repitió frente a Atlético Tostado por 80 a 69.

No obstante, en el tiempo regular fue todo paridad, culminando igualados en 64 en el marco de los 40 minutos reglamentarios y forzando a un Suplementario. Tal como reflejan los parciales, en ningún momento uno de los planteles pudo imponerse con claridad en el desarrollo del cotejo (22/16, 32/31 y 49/52).

Ahora, los Tigres tendrán por delante los últimos entrenamientos previos a lo que será el debut en la Liga Morterense de Básquet el primer fin de semana de marzo, donde debutarán en Morteros, visitando a 9 de Julio.

Los partidos del viernes

En el cierre de la primera jornada de la Copa «Amistad Regional», Libertad venció a Unión 58 a 51 a raíz a una destacada labor en la etapa inicial (36-22).

Los locales estuvieron siempre adelante y alcanzaron una máxima de 17 tantos (30 a 13) en el comienzo del segundo período tras dos bombazos de Joaquín Giordana.

En el haber quedó la constante intensidad defensiva. ¿En el debe? Los baches del ataque. Previamente, Atlético Tostado derrotó a su homónimo de María Juana.

Fue 73 a 70 después de 40 minutos sumamente parejos. Mañana desde la hora 19:00 se desarrollará el encuentro por el 3° y 4° puesto.