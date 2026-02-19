Básquet: Cuadrangular amistoso en «El Hogar de los Tigres»

Este fin de semana se desarrollará la Copa «Amistad Regional», del cual formarán parte: Libertad, Atlético Tostado, Atlético María Juana y Unión.

El torneo se pondrá en marcha el sábado a las 19.30, con el duelo entre tostadenses y mariajuanenses. Después a las 21.30 chocarán los «Tigres» y el «Bicho Verde», en el clásico de la ciudad.

El domingo, a las 19 jugarán por el Tercer Puesto los perdedores de la jornada inicial. En tanto, desde las 21 se disputará la Final entre quienes resulten ganadores de sus primeros duelos.