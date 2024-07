Básquet: El Pre Federal ya tiene Fixture

Mientras los equipos ya se encuentran enfocados en lo que será el segundo semestre de competencia, en las últimas horas se dio a conocer cómo será el fixture del Torneo Pre Federal 2024 de Primera División de la rama masculina. Este torneo, fiscalizado por CAB, reúne a 18 clubes de la Asociación Rafaelina de Básquet y del Oeste Santafesinos.

Distribuidos en tres zonas de nueve equipos, en la primera fase se enfrentarán en partidos a ida y vuelta, donde 16 se clasificarán a los Playoffs. A continuación, el fixture de cada zona:

Zona A

Fecha 1: (del 02 al 04 de agosto)

– Libertad de Sunchales vs. Juventud Unida CR.

– Sportivo Ben Hur vs. Trebolense.

– Argentino Quilmes vs. Atlético María Juana.

Fecha 2: (del 09 al 12 de agosto)

– Sportivo Ben Hur vs. Argentino Quilmes.

– Trebolense vs. Libertad de Sunchales.

– Juventud Unida CR vs. Atlético María Juana.

Fecha 3: (del 16 al 18 de agosto)

– Libertad de Sunchales vs. Sportivo Ben Hur.

– Argentino Quilmes vs. Juventud Unida CR.

– Atlético María Juana vs. Trebolense.

Fecha 4: (del 23 al 25 de agosto)

– Libertad de Sunchales vs. Argentino Quilmes.

– Trebolense vs. Juventud Unida CR.

– Sportivo Ben Hur vs. Atlético María Juana.

Fecha 5: (del 30 agosto al 01 septiembre)

– Juventud Unida CR vs. Sportivo Ben Hur.

– Atlético María Juana vs. Libertad de Sunchales.

– Argentino Quilmes vs. Trebolense.

Zona C

Fecha 1: (del 02 al 04 de agosto)

– Atlético San Jorge vs. Americano de Carlos Pellegrini.

– 9 de Julio vs. Unión de Sunchales.

– Independiente vs. Ceci de Gálvez.

Fecha 2: (del 09 al 12 de agosto)

– Atlético San Jorge vs. 9 de Julio.

– Americano de Carlos Pellegrini vs. Independiente.

– Ceci de Gálvez vs. Unión de Sunchales.

Fecha 3: (del 16 al 18 de agosto)

– Unión de Sunchales vs. Americano de Carlos Pellegrini.

– Independiente vs. Atlético San Jorge.

– 9 de Julio vs. Ceci de Gálvez.

Fecha 4: (del 23 al 25 de agosto)

– Independiente vs. 9 de Julio.

– Atlético San Jorge vs. Unión de Sunchales.

– Americano de Carlos Pellegrini vs. Ceci de Gálvez.

Fecha 5: (del 30 agosto al 01 septiembre)

– Unión de Sunchales vs. Independiente.

– Ceci de Gálvez vs. Atlético San Jorge.

– 9 de Julio vs. Americano de Carlos Pellegrini.

La Segunda Rueda, es decir de la Sexta a la Décima Fecha, se invertirán las localías.

Cabe señalar que esta competencia otorga dos plazas al Torneo Federal 2025.