Básquet F: Actividad para las Formativas y las U15

En “El Hogar de los Tigres”, Libertad fue sede del Triangular de vuelta de la Segunda Fase del Torneo Regional Formativo U15 femenino. Las aurinegras se volvieron imponer en sus dos compromisos ante Paganini Alumni y Unión. Las albiverdes, cerraron su participación.

Estos fueron los resultados:

– Libertad 53 (12 Liz Cepeda y 11 Sofía Rosso) vs. Paganini Alumni 27.

– Libertad 63 (25 Sofía Rosso y 12 Liz Cepeda) vs. Unión 30.

– Unión 35 vs. Alumni 50.

Por otra parte, este domingo hubo actividad para algunas categorías en Rafaela. Los resultados correspondientes a la Cuarta Fecha fueron los siguientes:

U13:

– Peñarol 21 vs. Libertad 87.

– Independiente 36 vs. Unión 47.

U15:

– Peñarol 21 vs. Libertad 53.

Además jugaron Premini y Mini sin tanteador.