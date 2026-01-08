Básquet: Joaquín Giordana regresa a Libertad para sumarse como entrenador formativo

(Por: Prensa Libertad) – Creció en nuestras instalaciones y se formó como persona y como deportista hasta llegar a ser base del plantel mayor de los «Tigres».

Tras su exitosa primera experiencia en el básquet femenino de Independiente (A), se ganó la chance de mostrar sus conocimientos en las categorías formativas.

Su día a día estará abocado al entrenamiento de jóvenes de 12, 13, 14 y 15 años.

«Fue Pablo Moldú quien se comunicó y me propuso sumarme a este proyecto», apuntó el joven DT en charla con Lucas Gaggi.

Después, expresó: «Sabemos lo que representa Libertad en el país. Además, me sedujo el hecho de poder trabajar en el básquet masculino, algo que aún desconozco».