Básquet: Libertad competirá en la Liga Morterense

Lo que era una decisión ya tomada, terminó de cristalizarse en las últimas horas con las confirmaciones oficiales tanto de Libertad como de la Asociación Morterense. De esta forma, el desembarco aurinegro en dicha competencia es un hecho, abarcando las categorías mayores y juveniles pero sosteniendo estas últimas también en la Asociación Rafaelina.

La necesidad de sumar competitividad, nuevos equipos y mayor exigencia es lo que sustentó el pedido. El mismo llegó en un momento especial, cuando la propia Morterense exploraba la posibilidad de sumar otros equipos para potenciarse y armar un gran campeonato. Así lo informaron en el cierre del año pasado oficialmente en sus redes sociales, en donde también anticipan la posible incorporación de Unión y de El Tala, El Ceibo y San Isidro de San Francisco.

Todo esto no hace más que acrecentar el atractivo del torneo por la multiplicidad de equipos participantes y distancias que no son mucho más extensas que las que actualmente se recorren para competir regionalmente.

Comunicado oficial de Libertad:

(Por: Prensa Libertad) – El básquet masculino cambia su horizonte. El 2026 llega con un desafío grande y súper motivador: enfrentar a nuevos rivales.

Formalmente, en la tarde de este jueves, la Asociación Morterense le comunicó a nuestra institución que podrá intervenir en todas sus competencias.

El mes pasado, la Subcomisión de la mencionada disciplina había enviado un carta formal con el pedido expreso de incorporarse «en carácter de invitado».

Los clubes que están agrupados en dicho ente fueron consultados al respecto y vieron con buenos ojos el arribo de los «Tigres». Ayer se terminó de oficializar.

Por ende, el básquet masculino desembarcará con sus planteles de U13, U15, U17, U21 y 1ra División. Pero eso no es todo. La exigencia será mayúscula. ¿La razón?

Desde hace más de siete décadas somos parte de la ARB. Representamos al básquet de la región a lo largo de 30 años en las principales categorías del país y a nivel continental.

Por eso, la decisión de seguir participando con los equipos de U12, U14 y U17 en el ámbito de la Asociación Rafaelina.

Formar nuevos talentos. Jugar. Competir.

Ese es el deseo. El esfuerzo será grande, porque el desafío es doble. Por eso, desde principios de enero hay actividad en el «Hogar de los Tigres».

Dirigentes, entrenadores, profesores y deportistas, cada uno en sus roles, cada uno aportando su granito de arena para tener un gran 2026. ¡Que así sea!