Básquet: ¿Libertad deja la Liga Rafaelina y pasa a la Morterense?

(Por: Rafaela Noticias) – La Asociación Rafaelina de Básquet viene atravesando un inicio de 2026 con cambios. En un año con recambio de autoridades, la gestión encabezada por Federico Pronotti no continuará al frente de la entidad dando paso a la lista comandada por Rubén Ferrario denominada «Una ARB para Todos».

Pero la novedad más importante pasa por la ya casi confirmada salida de Libertad de Sunchales de la Asociación para participar de los torneos organizados por la Morterense. Fuentes consultadas por este medio, le reconocieron esto es casi un hecho y que se debe pura y exclusivamente «por cuestiones deportivas». «La Morterense tiene una competencia más amplia, tiene 14 equipos, en los cuales 3 hoy en día están compitiendo entre Liga Nacional, Liga Argentina y demás. Y que consideramos que es más competitivo esa asociación», reconocieron desde la entidad «Aurinegra».

¿Cómo se daría este traslado? por invitación. Libertad no dejaría de pertenecer a la ARB pero como institución perteneciente a una asociación puede pedir una invitación para participar de otra liga. «Nosotros no nos vamos de la ARB, vamos a seguir siendo de la ARB», respondieron de forma tajante un alto mando del equipo sunchalense.

Por último, este cambio abarcaría todas las categorías formativas, primera división masculina y el femenino. Aunque todavía está en veremos, falta la confirmación oficial sobre cuantos equipos presentará Libertad en el nuevo torneo.

¿Qué pasará con el resto de los equipos?

Según pudo consultar este medio, Unión de Sunchales estaría evaluando seguir el mismo camino de su clásico aunque todavía no hay una decisión tomada al respecto. Por su parte, Racing de San Cristóbal buscará continuar ligado a la Asociación Rafaelina aunque esto ya va de la mano de lo que decida la nueva comisión que asumirá a finales de febrero.

Mientras tanto, la única confirmación oficial es que, por ahora, la primera división cuenta con ocho equipos mientras que en inferiores se suma Atlético Pilar, quien también estaría evaluando dejar de pertenecer a dicha entidad.