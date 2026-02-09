Básquet: Libertad se prepara para debutar en la Morterense

(Por: Prensa Libertad) – Este fin de semana los «Tigres» fueron parte de un cuadrangular amistoso que organizó el club Atlético María Juana en el estadio «Edgar Nenin Rivolta».

En la jornada del viernes 6, el elenco aurinegro cayó ante El Tala de San Francisco por 75 a 53. Por ende, pasó a disputar el encuentro por el Tercer Puesto.

Anoche fue victoria de Libertad frente a Brown de San Vicente con marcador de 69 a 59.

Fueron los primeros minutos con oposición para el equipo de calle Dentesano, que sigue preparándose para afrontar los torneos de la Asociación Morterense.