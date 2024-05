Básquet – Regional U15: Buena presentación de Libertad y Unión

Este domingo se puso en marcha la Segunda Etapa de los torneos Regionales CAB masculinos en las categorías U15 y U21 masculino. Fue con los partidos de ida, estando previstas las revanchas para el 19 de mayo.

Libertad y Unión de Sunchales perdieron un partido, ambos ante Atlético San Jorge, en U15. El cuadrangular fue en Santa Rosa de Santa Fe.

U15 – Zona 6

– Santa Rosa 49 vs. Libertad 93 (Alejo Villarreal 25, Federico Boero 18).

– Unión 50 (Bautista Arnold 16, Máximo Ribotta 8) vs. San Jorge 76.

– San Jorge 75 vs. Libertad 69 (Alejo Villarreal 22, Joaquín Osella 14).

– Santa Rosa 56 vs. Unión 60 (Bautista Arnold 15, Pedro Bayón 11).