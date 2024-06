Básquet – Regionales: Actividad en U13 y U17

Este domingo se disputaron los partidos de ida de la Segunda Fase de los Regionales CAB en las categorías U13 y U17 masculinas, en el cual tuvieron participación equipos de la Asociación Rafaelina de Básquetbol.

Entre los más chicos, Ben Hur logró las dos victorias en Las Rosas y lo propio consiguió Atlético de Rafaela en Tostado, donde uno de los rivales fue Unión de Sunchales. El Bicho Verde ganó el otro partido.

En U17 la BH fue local y también ganó en sus dos presentaciones; en Santa Fe estuvo Independiente con un triunfo y una derrota, al igual que Libertad de Sunchales. Atlético y Unión fueron a San Justo para jugar con Colón, donde todos ganaron uno y perdieron el otro juego.

De tal modo, todo queda abierto para los encuentros de vuelta previstos para el 23 de junio. A continuación resultados de los partidos:

U13 Zona Norte 4

– Atlético Tostado 52 vs. Atlético de Rafaela 92.

– Atlético de Rafaela 99 vs. Unión 89.

– Unión de Sunchales 84 vs. Colón de San Justo 72.

U17 Zona Norte 5

– Colón de San Justo 66 vs. Atlético de Rafaela 54.

– Unión de Sunchales 41 vs. Atlético de Rafaela 58.

– Colón de San Justo 73 vs. Unión de Sunchales 76.

U17 Zona Norte 4

– Libertad de Sunchales 109 (David Sucatzky 17 y Lautaro Manfredi 15) vs. Atlético San Jorge 71.

– Rivadavia Juniors 62 vs. Libertad 60 (Santiago Paira 21 y Matias Re/Alejo Peralta 9).