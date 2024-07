Básquet U17: Los representativos de Libertad tuvieron actividad oficial

En Rafaela, se disputó el Triangular de ida de la Tercera Fase del Regional Formativo U17. Cada equipo consiguió una victoria, por lo que todo se definirá el 28 de julio en «El Hogar de los Tigres».

Resultados:

– Atlético 60 vs. Sanjustino 64.

– Libertad 89 vs. Sanjustino 61.

– Atlético 60 vs. Libertad 56.

En «El Hogar de los Tigres», las Tigresas U17 recibieron el Grupo 2 de la Tercera Fase del Regional Formativo U17. Las aurinegras cerraron su participación con los siguientes resultados:

– Libertad 37 (Celeste Molina 12 y Fatima Piaggio 7) vs. Atlético Tostado 44.

– Libertad 46 (Mía Andereggen 11 y Paulina Villaruel 9) vs. Santa Rosa SF 50.