Básquet U18: Francisca Canello comienza el año en un Campus nacional

(Por: Prensa Caab) – La agenda de trabajo de las selecciones formativas femeninas tendrá en febrero su primer punto de encuentro del año. La Confederación Argentina de Básquet llevará adelante el Campus de Desarrollo U18, una instancia pensada para consolidar el seguimiento de una camada que afrontará este año la AmeriCup de la categoría, con sede y fechas aún por confirmar. La actividad se desarrollará del 1 al 7 de febrero en el Cenard.

La concentración reunirá a 17 jugadoras nacidas entre 2008 y 2010, en una convocatoria que refleja la amplitud federal del proyecto con una representación de cinco federaciones/asociaciones del país. Durante la semana de trabajo, el foco estará puesto en el desarrollo individual, la consolidación de conceptos colectivos y la evaluación integral dentro de un entorno de alto rendimiento.

El listado incluye a la sunchalense Francisca Canello Novelli, Sofía Lombardero, Catalina Creolani, Matilda Campo e Isabella Roldán, integrantes del plantel que se consagró campeón del Sudamericano U17. Además, se encuentran Renata Caneta y Sofía Massa, con participación reciente en la AmeriCup U16 (junto con Canello Novelli y Roldán).

A continuación, todas las jugadoras citadas: Lola Álvarez Betancur (Centro Galicia), Matilda Campo (Vélez Sarsfield), Francisca Canello Novelli (Libertad de Sunchales), Renata Canepa (Vélez Sarsfield), Martina Casagrande (Lanús), Catalina Creolani (Náutico Sportivo Avellaneda), Pilar Diez Rodríguez (Obras Sanitarias), María Flores (Hindú), Sol Lemesoff (Obras Sanitarias), Guadalupe Lerche (Unión Florida), Sofía Lombardero (Vélez Sarsfield), Solfía Massa (Obras Sanitarias), Rosario Menarvino (Atlético Linqueño), Celina Novatti (Hindú),, Josefina Peralta (Quimsa), Serena Ricciardi (Talleres RPB), Isabella Roldán (9 de Julio).