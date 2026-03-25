Bochas: El Belgrano definió a sus campeones

En el marco del Torneo 85° aniversario del club de Bochas Belgrano, el pasado fin de semana se definieron las posiciones finales.

En total, fueron 349 los jugadores que se dieron cita en la convocatoria que tuvo a Adrián Bustamante, de Barrio Norte Morteros como el mejor en Primera Categoría Individual; mientras que los representantes de Unión de San Guillermo se quedaron con la Segunda Categoría Parejas.

Finalmente, todo continuó este fin de semana para definir la Tercera Categoría, con los siguientes resultados.

1° Club Bochas Belgrano: Oscar Mansilla y Laureano Carabajal.

2° San Jorge de Brinkmann: G. Galarza y I. Tosolini.

3° 9 de Julio de Freyre: E. Sada y R. Villarruel.

4° Colonia Rosa: J. Traversa y L. Pamater.