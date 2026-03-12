Bochas: El Belgrano festeja sus 85 años

En lo que será un evento histórico que se vivirá este año, el club de Bochas Belgrano se prepara para festejar su 85° aniversario con la organización de un gran torneo.
El mismo, tendrá desarrollo este fin de semana y fue presentado en conferencia de prensa, dejando en claro la trascendencia que tiene para este club de barrio Moreno.
La jornada contará con tres categorías de competencia (individual y dos por parejas), convocando tanto a jugadores individuales como a parejas, en un torneo que promete gran nivel deportivo y atractivos premios.
Además, un elemento distintivo que pretende sumar trascendencia e incrementar la convocatoria es la puesta en juego de una Copa Challenguer en cada una de las tres categorías.