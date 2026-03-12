DeportesOtros deportes

Bochas: El Belgrano festeja sus 85 años

Por Redacción SH
En lo que será un evento histórico que se vivirá este año, el club de Bochas Belgrano se prepara para festejar su 85° aniversario con la organización de un gran torneo.

El mismo, tendrá desarrollo este fin de semana y fue presentado en conferencia de prensa, dejando en claro la trascendencia que tiene para este club de barrio Moreno.

La jornada contará con tres categorías de competencia (individual y dos por parejas), convocando tanto a jugadores individuales como a parejas, en un torneo que promete gran nivel deportivo y atractivos premios.

Además, un elemento distintivo que pretende sumar trascendencia e incrementar la convocatoria es la puesta en juego de una Copa Challenguer en cada una de las tres categorías.

