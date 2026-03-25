Box: El «Zurdito» Ramírez cerró su etapa Amateur

Tal cual lo habíamos adelantado, en noche de viernes el boxeador de Sunchales, Héctor «El Zurdito» Ramírez realizó su última pelea en el campo Amateur, en la localidad de Pueblo Casas, enfrentando en tres vueltas al boxeador oriundo de San Jorge, Darío Medina.

En una muy buena pelea, acorde a lo expresado por Milton Monzón, entrenador de Ramírez, el triunfo por puntos le correspondió al Zurdito, quien de esta manera selló definitivamente su record Amateur con 38 peleas, de las cuales ganó 31 (8 antes del límite) y perdió 5.

Con este muy buen record, Ramírez, de no haber variantes, el próximo 10 de abril se convertirá en boxeador profesional, dentro del campo rentado, cuando en el festival boxístico que se realizará aquí en Sunchales enfrente a Kevin Mosconi de San Nicolás.