Box: Pelea Eliana Orecchia

(Por: Víctor Bertoncello) – Esta noche, la boxeadora Eliana Orecchia se presentará, en la Federación Argentina de Box, para realizar su pelea numero 26 como profesional, de las cuales ganó 5 y perdió en 17 oportunidades.

La nativa de San Justo, radicada en Sunchales, en esta oportunidad, cruzará guantes con Florencia Escalante, radicada en Buenos Aires de 27 años de edad, (10 menos que Orecchia), con una carrera corta pero eficiente ya que permanece invicta en 3 peleas, con 3 triunfos, 2 de ellos antes del límite.

Será una prueba de fuego para Orecchia en una pelea encuadrada en la categoría Ligero, pactada a la distancia de 4 asaltos.