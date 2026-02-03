Calle San Juan espera por controles de velocidad ya en estudio

Desde hace tiempo, calle San Juan viene siendo monitoreada por las autoridades locales que, desde el área de Tránsito, la identificaron como uno de los sectores a intervenir para reducir las altas velocidades que se registran.

La decisión llegó, como debe ser, de manera preventiva puesto que hasta ayer, en dicho sector no se habían registrado accidentes de importancia. No obstante, la colocación de cartelería informativa ya iba adelantando la decisión de controlar velocidades máximas, lo cual se realizará mediante dispositivos electrónicos. Evidentemente esto no puede realizarse de un día al otro y en este sentido se están cumplimentado los pasos previos de notificación a quienes transitan por el lugar.

Tal como lo explicó el propio Fabián Bongiovanni -responsable de la Agencia Municipal de Seguridad- en recientes declaraciones periodísticas, calle San Juan contiene varios aspectos a tener en cuenta ya que se puede dividir de forma marcada en dos tramos: hasta y desde calle Güemes. Además, en su traza se encuentra el acceso al Área de Promoción Industrial, Cementerios Municipal, de Unión y Libertad, Campo de Deportes del Soem y otros puntos que generan una especial consideración.

Hasta aquí, el avance se registra dentro de los parámetros esperados. Lamentablemente, el accidente de ayer no pudo ser evitado pero estando en marcha el proceso, el mismo deja tranquilidad para un futuro cercano en el cual tener instalados elementos de seguridad pertinentes que eviten la circulación a velocidades como las que se registran en el día a día.

Un accidente que implica un llamado de atención

Por causas que aún intentaban establecerse, en la jornada de ayer después de la hora 20, se produjo un accidente de tránsito en calle San Juan.

El mismo fue protagonizado por una motocicleta y una bicicleta, cuyos conductores debieron ser asistidos por el servicio de emergencia, siendo trasladados al hospital local e incluso uno derivado a Rafaela para efectuarle estudios más complejos.

Otros transeúntes que circulaban por dicha arteria, fueron los primeros en ofrecer asistencia a los involucrados.