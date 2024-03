Ciclista encerrado por un camión sufre un accidente en avenida Belgrano

(Por: Prensa URV) – En la víspera, se hizo presente en sede de Comisaría 3° de Sunchales, un individuo manifestando que su padre, de 61 años, había tenido un accidente de tránsito, que ya se encontraba en su casa pero solicitaba presencia policial en su domicilio para realizar exposición de lo ocurrido.

Los uniformados se dirigieron al lugar y se entrevistaron con el señor, quien dio cuenta que iba en su bicicleta por calle Mitri llegando Av. Belgrano y detuvo su marcha en el semáforo, delante había un camión, guiado por un hombre. Al dar el verde, el vehículo de mayor porte, sin poner su luz de giro, dobló en Av. Belgrano, encerrándolo y haciéndolo caer al piso, causándole daños materiales en su bicicleta y celular, retirándose ambos del lugar.

Seguidamente, fue examinado por galeno en turno quien le diagnosticó lesiones de carácter leves. A posterior, se entabló comunicación telefónica con el conductor del camión quien manifestó no encontrarse en la localidad, que no presentaba lesiones y el camión no tenía daños materiales.

Dieron conocimiento a la fiscal en turno quien dio directivas a seguir.