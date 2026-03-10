Interés general

Comienza la vacunación antigripal 2026

Por Redacción SH
El hospital de nuestra ciudad informó que, tal como venía anticipando la Provincia, desde este jueves se iniciará con la campaña de vacunación antigripal correspondiente al 2026.

En nuestra ciudad, las dosis se aplicarán en el Centro de Salud Nº 3, «Débora Ferrandini», del barrio Colón, donde funciona el Vacunatorio.

Las primeras inmunizaciones se harán para personal de salud y también para personas geriatrizadas, embarazadas y personas entre 2 y 65 años con factores de riesgo (deben concurrir con el correspondiente pedido médico).

