Con el voto de Cattaneo, Pinotti tiene el Presupuesto 2026

En la primera Sesión Extraordinaria del año, el Concejo resolvió por 3 votos a 2, aprobar el cálculo de gastos y recursos propuesto por la gestión Pinotti, estableciendo el mismo en cerca de 30.5 mil millones de pesos para todo el año ($30.493.314.648,78).

Marcado por amplios cuestionamientos de múltiples partidas que fueron señaladas desde el bloque de La Libertad Avanza (Nicolau y Balduino), la votación rompió el equilibrio de votos con el respaldo de Fernando Cattaneo al proyecto, sumándose a las lógicas adhesiones de Astor y Delmastro. La ausencia de Torriri (quien tampoco estuvo en las labores de Comisión en la semana), puso en riesgo dicho despacho. El actual Presidente del cuerpo, expuso algunas de sus dudas pero resolvió acompañar.

Mientras tanto, a lo largo de las argumentaciones de los ediles «violetas», se fueron repasando y enumerando reservas presupuestarias insólitas que hacen referencia a cuestiones cotidianas, tal el caso de consumo de bidones de agua o Internet; no obstante, los montos mensualizados y anualizados llamaron poderosamente la atención.

En otro párrafo, marcaron la preocupación por sostener un estimado de ingresos que no se encuentra aprobado. Esto se debe a que la iniciativa elevada por el Ejecutivo era de «fijar» de manera anticipada los aumentos de UCM, para todo el 2026 (25% en el primer trimestre, 10% en el segundo, 10% en el tercero y 5,7% en el último), aunque hoy mismo se resolvió otorgar algo menos del 20%, cifra que surge de la aplicación de la fórmula polinómica.

Otro de los aspectos destacados lo constituyó la referencia al Gabinete. En este sentido cabe recordar que el Concejo con la conformación previa al recambio, había vetado la modificación al mismo puesto que insistía en la aplicación de la Ordenanza de Nepotismo (¿qué habrá sido de la misma?). Más allá de esto, algunos de los cambios se anunciaron formalmente aunque de manera llamativa, los informes de cobro que son publicados mes a mes no contienen alusión a los cargos. Acompañar, para Balduino, hubiera significado ir en contra de su propia postura de hace unos meses.

En el día a día se podrá advertir a lo largo de los meses venideros cómo se va aplicando esta norma que bien pudo haber tenido una discusión más amplia, involucrando a otros sectores que también son alcanzados de manera cotidiana, más teniendo en cuenta las lógicas demoras de recambio de concejales y la renuencia en todo 2025 a dar a conocer datos y cifras de manera oficial.