Concejo: Comienzan las Sesiones Ordinarias

El Concejo Municipal de Sunchales sesiona el jueves 5 de marzo, a partir de las 9, en su Sala “Mirta Rodríguez”.

Notas oficiales

Tipo: Nota Oficial.

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Remiten informe relativo a la modernización del sistema de valuación del suelo urbano y el fortalecimiento de la gestión tributaria de la Municipalidad de Sunchales.

Orden del día

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Incorpora al Presupuesto General 2026 los saldos no invertidos provenientes del Ejercicio 2025.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Carolina Giusti y Laura Balduino.

Asunto: Deroga la Ordenanza N° 2210 (Crea como sistema el Plan de Ahorro Municipal para Viviendas).

Proyectos presentados

Tipo: Ordenanza

Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.

Asunto: Crea el Fondo de Inversión y Desarrollo para la financiación de inversiones públicas en infraestructura y adquisición de bienes de capital destinado a la prestación de servicios públicos.

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe si la Municipalidad de Sunchales cuenta con servicio de atención ante la emergencia y urgencia médica en zonas urbana y rural, como así también el traslado a centros asistenciales de la ciudad.

Tipo: Resolución

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Dispone la prórroga en comisión por el término de trescientos sesenta y cinco días del Expte 2718 (Establece que el Departamento Ejecutivo Municipal debe disponer de un lugar de estacionamiento para camiones y acoplados).

Tipo: Minuta de Comunicación

Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.

Asunto: Solicita al Departamento Ejecutivo actualice el Boletín Oficial en la página web del Municipio, desde diciembre de 2025 a la fecha.

Tipo: Ordenanza

Autoría: Brenda Torri, Juan Astor y José Delmastro.

Asunto: Crea el «Sistema Municipal de Apoyo Educativo».