Concejo: Comienzan las Sesiones Ordinarias

El Concejo Municipal de Sunchales sesiona el jueves 5 de marzo, a partir de las 9, en su Sala “Mirta Rodríguez”.
Notas oficiales
Tipo: Nota Oficial.
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Remiten informe relativo a la modernización del sistema de valuación del suelo urbano y el fortalecimiento de la gestión tributaria de la Municipalidad de Sunchales.
Orden del día
Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Incorpora al Presupuesto General 2026 los saldos no invertidos provenientes del Ejercicio 2025.
Tipo: Ordenanza
Autoría: Carolina Giusti y Laura Balduino.
Asunto: Deroga la Ordenanza N° 2210 (Crea como sistema el Plan de Ahorro Municipal para Viviendas).
Proyectos presentados
Tipo: Ordenanza
Autoría: Departamento Ejecutivo Municipal.
Asunto: Crea el Fondo de Inversión y Desarrollo para la financiación de inversiones públicas en infraestructura y adquisición de bienes de capital destinado a la prestación de servicios públicos.
Tipo: Minuta de Comunicación
Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.
Asunto: Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe si la Municipalidad de Sunchales cuenta con servicio de atención ante la emergencia y urgencia médica en zonas urbana y rural, como así también el traslado a centros asistenciales de la ciudad.
Tipo: Resolución
Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.
Asunto: Dispone la prórroga en comisión por el término de trescientos sesenta y cinco días del Expte 2718 (Establece que el Departamento Ejecutivo Municipal debe disponer de un lugar de estacionamiento para camiones y acoplados).
Tipo: Minuta de Comunicación
Autoría: Laura Balduino y Sebastián Nicolau.
Asunto: Solicita al Departamento Ejecutivo actualice el Boletín Oficial en la página web del Municipio, desde diciembre de 2025 a la fecha.
Tipo: Ordenanza
Autoría: Brenda Torri, Juan Astor y José Delmastro.
Asunto: Crea el «Sistema Municipal de Apoyo Educativo».