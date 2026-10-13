Concejo: Sesión Extraordinaria para imponer nombres de calles

(Por: Prensa Concejo) – Se invita a la comunidad a participar de la Sesión Extraordinaria Especial convocada para el tratamiento y aprobación del proyecto de Ordenanza que propone la imposición de nombres vinculados a la Gesta de Malvinas, a calles y espacios públicos del loteo “Sunchalote”, ubicado en el Barrio Malvinas Argentinas.

La actividad, la cual busca reconocer a héroes y protagonistas de la causa, se llevará a cabo el jueves 15 de octubre, a las 19 h, en el Salón «Gesta de Malvinas» de la Asociación Bomberos Voluntarios de Sunchales.