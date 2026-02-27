Copa Departamento: Angélica eliminó a Unión por penales

Por la Segunda Fase de la Copa Departamento Castellanos, en Angélica San Martín le dio forma a un gran resultado al igualar con Unión en tiempo regular 1 a 1.

Luego de que el partido de Sub12 se debiera suspender por las inclemencias climáticas, apenas se inició el cotejo, fue Juan Pablo Sequeira quien adelantó a los locales apenas transcurridos cinco minutos. Luego llegaría la igualdad de Kevin Muñoz a los 35 minutos del primer tiempo, resultado que ya no se modificaría de allí hasta el final.

Esto hizo que todo debiera definirse desde el punto penal y en dicha instancia el local fue más efectivo imponiéndose por 5 a 4, eliminando al Bicho Verde.

De esta manera, los locales dieron el batacazo y avanzaron a Tercera Fase de este certamen que ofrece la posibilidad de mezclar a elencos de distintas categorías.