Copa Departamento Castellanos: El clásico pasa para mañana jueves

Luego de disputarse el primer clásico entre los equipos de nuestra ciudad, la revancha debió ser reprogramada por malas condiciones climáticas. En principio, el partido estaba previsto para esta noche pero las lluvias de los últimos días y el chaparrón de la mañana hizo que se debiera postergar 24 horas.

De esta manera, de no mediar inconvenientes (aunque se anuncian lluvias para la madrugada y mañana de este jueves) todo se concluiría mañana jueves en el estadio «De la avenida», donde el local intentará revertir el resultado inicial.

Desde la hora 20 se disputará el partido entre los chicos de la categoría Sub12, mientras que a la hora 21 será el turno de la Primera División.

Hasta ahora, el global favorece por 2 a 1 a Libertad (goles de Jair Triverio y Michael Tarasco en contra, descontando Francisco Grazzolo).

Copa «Departamento Castellanos»: La revancha entre Unión y Libertad se jugará mañana.

Otros pendientes

Este no es el único partido de la Copa Departamental que debe disputarse puesto que hay otros cotejos que por similares motivos climáticos, a esta hora están buscando día y horario para su disputa: