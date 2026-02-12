Copa Departamento: Clásico reprogramado

El sitio de la Liga Rafaelina de Fútbol informó que de los seis partidos inicialmente previstos para hoy, solo se disputarán tres. Entre los reprogramados, se encuentra el clásico que debía disputarse en cancha de Unión.

La nueva fecha agendada es para el venidero miércoles 18 (20 en Sub12 y 21 en Primera).

Así quedó oficializada la competencia:

Jueves

Atlético de María Juana vs. Talleres María Juana (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Brown de San Vicente vs. Bochófilo Bochazo (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Juventud Unida de Villa San José vs. Deportivo Susana (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Viernes

Independiente San Cristóbal vs. Tiro Federal de Moisés Ville (20.30 hs Sub12 y 21.30 hs Primera).

Sábado

Sportivo Norte vs. Peñarol (16 hs Sub12 y 17 hs Primera).

San Martín de Angélica vs. Sportivo Santa Clara (19 hs Sub12 y 20 hs Primera).

Sp. Libertad de EC vs. Florida de Clucellas (19.30 hs Sub12 y 20.30 hs Primera).

Domingo

Zenón Pereyra FC vs. Quilmes (15 hs Sub12 y 16 hs Primera).

Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio (16 hs Sub12 y 17 hs Primera).

Independiente de Ataliva vs. Argentino de Humberto (17 hs Sub12 y 18 hs Primera).

La Trucha FC vs. Deportivo Josefina (17.15 hs Sub12 y 18.15 hs Primera).

Deportivo Ramona vs. Argentino de Vila (18 hs Sub12 y 19 hs Primera).

Deportivo Tacural vs. Deportivo Aldao (18 hs Sub12 y 19 hs Primera).

Martes 17

Ferro vs. Ben Hur (19 hs Sub12 y 20 hs Primera)

Miércoles 18