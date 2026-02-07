Copa Departamento: El primer clásico fue para Libertad

En lo que fue el arranque oficial de la competencia para los dos equipos de la ciudad, Libertad se quedó con el clásico por 2 a 1, dándole forma así al cruce de ida por la nueva edición de la Copa Departamento Castellanos.

Cuando transcurrían 28 minutos del primer tiempo, Jair Triverio convirtió el tanto de la apertura. Luego, apenas iniciado el complemento, Michael Tarasco vulneró su propio arco para establecer el 2 a 0 parcial.

Llegaría luego el gol de Nahuel Lastra, a los 29 minutos de esa etapa final, aunque más allá de revitalizar las ganas Albiverdes, en la práctica no sirvió para torcer el destino final del cotejo.

Todo se resolverá el jueves venidero en la revancha a disputarse en el «Estadio de la avenida».

Antes de este partido, los más pequeños de la sub12 empataron 0 a 0.