Copa Departamento: Unión jugará ante San Martín de Angélica

En la sede de la Liga Rafaelina de Fútbol se definieron los cruces de la Segunda Etapa de la Copa Departamento Castellanos.
Esta instancia será a un solo partido definitorio por lo que, en caso de igualdad, habrá penales.
Unión -que dejó atrás a Libertad el fin de semana imponiéndose en el clásico local- deberá trasladarse hasta Angélica, donde se medirá con San Martín.
Las fechas y horas de disputa se conocerían luego de que, entre miércoles y jueves venidero, se disputen los últimos cotejos pendientes, los cuales debieron reprogramarse por las adversas condiciones climáticas.
Los cruces son los siguientes:
- Deportivo Susana vs. Deportivo Aldao (cancha Deportivo Susana).
- Deportivo Ramona vs. Atlético María Juana (cancha Deportivo Ramona).
- Independiente Ataliva vs. Ben Hur (cancha Independiente Ataliva).
- La Hidráulica vs. Sportivo Roca (cancha La Hidráulica).
- Sportivo Libertad EC vs. Deportivo Josefina (cancha Sportivo Libertad).
- Zenón Pereyra FC vs. Sportivo Norte (cancha Zenón Pereyra FC).
- Deportivo Bella Italia vs. Brown de San Vicente (cancha Deportivo Bella Italia).
- Independiente San Cristóbal vs. 9 de Julio (cancha Independiente San Cristóbal).
- San Martín Angélica vs. Unión de Sunchales (cancha San Martín).