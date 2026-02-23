Copa Departamento: Unión quebró una racha adversa y eliminó a Libertad

Tuvieron que pasar nada menos que siete años para que Unión pudiera imponerse nuevamente en un clásico ante Libertad. Fue esta tarde, en el recontra-reprogramado partido de vuelta de la Copa Departamento Castellanos, donde se impuso por 2 a 0 ante su gente.
De esta forma, cerró un global de 3 a 2, impidiendo que los Cañoneros hicieran pesar el 2 a 1 conseguido en el partido de ida.
Braian Nellen (a los ´47 del primer tiempo) y Michael Tarasco (´28 del segundo tiempo) fueron los autores de las conquistas con las que el Bicho Verde se aseguró el pase a la Segunda Fase.
Previamente, en la Sub12, también había sido victoria de Unión por 3 a 1.