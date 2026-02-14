De eso no se habla: Otro inicio de clases sin ciclovías

A unas pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026, hay clásicos que se repiten: los padres comienzan a revisar todo lo que guardaron el año pasado, investigan ofertas de útiles escolares, rastrean aquello que puede ser más conveniente… y más de uno, seguramente, practicará con sus pequeños los circuitos más seguros para que vayan y vengan desde casa al establecimiento educativo elegido.

Hay grandes desafíos allí, distancias, horarios, calles más o menos transitadas. Muchas dificultades y prácticamente ninguna ayuda. Luego de años de Emergencia Vial que prometió acelerar tiempos y disponer recursos para dar respuestas ágiles y efectivas… después de promesas repetidas una y otra vez, nos encontramos en la misma situación: Sunchales sigue siendo una ciudad en la cual no hay un metro de ciclovía, de camino seguro, de circuito preferencial para los ciclistas, nada.

Es más, seguramente en lo que resta de febrero cambiará pero hoy en día, ni siquiera están repasadas sendas peatonales, pinturas, bicicleteros, lo básico, simple y rápido de hacer. Seguramente todos tenemos en mente aquella herramienta comprada en la gestión de Gonzalo Toselli (los sobres de la Licitación se abrieron el 7 de febrero de 2023, hace tres años) que permite trazar demarcaciones viales en minutos. Debería estar disponible en el Corralón, disponible para dar soluciones, con tan poco tiempo de uso.

Una firma, un compromiso

También se ha cumplido un año desde que realizáramos una entrevista exclusiva con el Intendente Pablo Pinotti, repasando cuestiones generales de su gestión. En el cierre de la misma, le pedimos un compromiso y de puño y letra, eligió la concreción de una ciclovía.

Un año parece mucho tiempo pero no para algo tan abarcativo y que marcaría un antes y después para la ciudad.

De puño y letra. El compromiso que realizó ante nosotros, el Intendente Pinotti, hace un año.

En palabras del Intendente

También, haciendo alusión al mismo tema, así lo mencionó el mandatario hace casi un año, durante el discurso de Apertura de Sesiones del Concejo Deliberante, refiriéndose a otras iniciativas que también están en estudio pero no ejecutadas: «Proyecto Jardín 118, optimizamos la señalización y el entorno escolar, eso se está ejecutando. Proyecto San José, que es una intervención integral en los alrededores del colegio, abarcando los tres niveles. Están en el proyecto de avance. La reparación y modernización de la señalización vial vertical de toda la ciudad, eso está en ejecución. Y hay un estudio que se está realizando de un corredor, que ya se planteó en el Concejo, se ha planteado en diferentes lugares, y este es el corredor Ruta Nº 34 calle San Juan, Láinez, Rivadavia, Balbín, que eso hay que hacer una intervención integral para garantizar la transitabilidad y la seguridad de quienes la transitamos. Bueno, y hay un proyecto nuevo que tiene que ver con el bosquejo general para avanzar con la primera ciclovía. La ciclovía que va a atravesar toda la calle Italia, pensando en el Colegio San José, Escuela Técnica, Club Unión, Club Libertad con su cercanía, así que este proyecto está en avance de lo técnico y también en la búsqueda de financiamiento porque va a tener un costo importante» (transcripción discurso, página 13, web Concejo Municipal).

Los alumnos, marcaron la diferencia

En un contexto tal como el que hemos descripto previamente, hubo si, intervenciones positivas en lo que hace a seguridad vial de alumnos. Fue en la nueva sede de la escuela N° 709 «Cecilia Grierson», allí se dispuso de cartelería, señalética, pintura y todos los elementos necesarios para optimizar la seguridad.

Claro… fue luego de que los propios alumnos elevaran una queja formal mediante el uso de la Banca Ciudadana y visibilizaran lo que dejó a las claras que fue una improvisación, toda vez que se ejecutó el traslado y meses después, los jóvenes que concurren a diario al inmueble debían exponerse a situaciones riesgosas.

Imagen: SunchalesHoy.

Un futuro que puede llegar tarde

Habiendo pasado tanto tiempo, con asesores rentados reconocidos nacionalmente, con fondos asignados oportunamente y una decisión política vigente y unánime de avanzar que ha traspasado gestiones Ejecutivas y Legislativas, llama la atención que todavía sigamos estancados.

¿Hubo avances? Si, se ejecutaron mejoras en sitios puntuales de la ciudad, varios coincidentes con previas tragedias viales.

¿Hay un plan de trabajo? Si, existe el Plan de Movilidad Segura, el cual es «nuestra hoja de ruta para transformar la manera en que convivimos en el espacio público, priorizando la vida, el orden y la sostenibilidad».

El primer principio menciona que: «Implementaremos infraestructura adecuada, como sendas peatonales seguras y ciclovías, en puntos estratégicos para minimizar los riesgos y cuidar a toda la comunidad».

El segundo, dice: «Sunchales es una ciudad ideal para movernos de forma más inteligente. Fomentaremos el uso de la bicicleta, las motos y los vehículos eléctricos para trayectos cortos».

Más adelante, detalla que: «Estamos construyendo una red de ciclovías seguras y bien conectadas, y diseñando zonas peatonales atractivas en áreas de alto tránsito».

Evidentemente, lo proyectado supera ampliamente lo ejecutado. Lo palpable, lo que sirve en el día a día, vuelve a estar en ausencia y todos los que nos movilizamos en bicicleta deberemos seguir haciendo malabares por una ciudad que tiene calles deterioradas, sectores pobremente demarcados, intervenciones que no se ejecutan y un parque automotor que crece, generando cada vez mayores riesgos.