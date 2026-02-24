Desayuno Productivo: casos reales y herramientas para mejorar tu empresa

Bajo la organización de Adesu, Centro Comercial, Industriales y la Cámara de Mujeres Empresarias, este jueves desde las 8.30 (en el salón del Centro Comercial), tendrá lugar un Desayuno Productivo.

La propuesta busca acercar al territorio herramientas que ya están disponibles y que muchas veces no llegan por falta de tiempo u orientación. Junto a Centec, Inti y Acdicar se compartirán casos reales y se abrirá la inscripción para una agenda de visitas a las empresas para realizar un diagnóstico, orientado a mejoras en procesos, la calidad, incorporar digitalización y eficiencia.

Durante la jornada también se brindará la posibilidad de inscribirse para una visita de diagnóstico en cada empresa interesada, con el fin de evaluar situaciones particulares y definir posibles líneas de trabajo.

Los cupos son limitados. La inscripción se realiza a través de este formulario.