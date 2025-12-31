Dos detenidos por abigeato en la ciudad

(Por: Prensa URV) – En la mañana de ayer, martes 30 de diciembre, efectivos de Comando Radioeléctrico de Sunchales, fueron comisionados a intersección de calles Sargento Cabral y Deán Funes por un presunto ilícito.

En el lugar y tras recabar información se pudo establecer características de los presuntos involucrados. Ante ello, se realizó un operativo de saturación, logrando interceptar en Av. Belgrano y Oroño a dos individuos que circulaban en un motovehículo de similares características, procediéndose a su aprehensión y al secuestro de un arma blanca y la motocicleta.

Continuando con el patrullaje, se halló en la banquina de Ruta Nacional N° 34 un ovino sin vida, el cual fue reconocido por el damnificado como de su propiedad, realizándose la correspondiente entrega. Los aprehendidos pasaron a revestir carácter de detenidos.