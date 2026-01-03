Educación

El Intendente entregó reconocimientos educativos

Por Redacción SH
En el tramo final del año pasado, el Intendente Pablo Pinotti efectuó diversos reconocimientos relacionados con la faz educativa. En este sentido, hubo menciones a quienes participaron de diferentes instancias de Olimpíadas en Matemática y Química, así como también a quienes, siendo empleados de Planta, culminaron sus estudios secundarios.

Alumnos que participaron en Olimpíadas nacionales de Matemática y Química durante el ciclo lectivo 2025, fueron distinguidos: Juan Mateo Garrini (colegio San José Secundario), Augusto Manías (Ices) y Lucas Montini (Ices). También se reconoció a Máximo Costamagna (escuela Florentino Ameghino) y Adriel Aimaretti (escuela Técnica).

Graduadas del Bachillerato para Adultos de la Eempa N° 1139 “Alfonsina Storni”: Eva Boriglio (recepción en el Palacio); María del Carmen Gómez (Servicio de Limpieza) y Silvia Martinotti (Servicio de Limpieza).

