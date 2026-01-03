El Intendente entregó reconocimientos educativos

En el tramo final del año pasado, el Intendente Pablo Pinotti efectuó diversos reconocimientos relacionados con la faz educativa. En este sentido, hubo menciones a quienes participaron de diferentes instancias de Olimpíadas en Matemática y Química, así como también a quienes, siendo empleados de Planta, culminaron sus estudios secundarios.

Alumnos que participaron en Olimpíadas nacionales de Matemática y Química durante el ciclo lectivo 2025, fueron distinguidos: Juan Mateo Garrini (colegio San José Secundario), Augusto Manías (Ices) y Lucas Montini (Ices). También se reconoció a Máximo Costamagna (escuela Florentino Ameghino) y Adriel Aimaretti (escuela Técnica).

Graduadas del Bachillerato para Adultos de la Eempa N° 1139 “Alfonsina Storni”: Eva Boriglio (recepción en el Palacio); María del Carmen Gómez (Servicio de Limpieza) y Silvia Martinotti (Servicio de Limpieza).