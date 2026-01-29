El Municipio incorporó 64 nuevas columnas para alumbrado público

A través de un comunicado oficial, el Municipio indicó que ha invertido más de 31 millones de pesos de aportes que la provincia ha efectuado mediante el Programa de Obras Públicas para adquirir 64 nuevas «columnas de iluminación de doble quiebre».

Las mismas se utilizarán para reforzar el sistema en distintos sectores de la ciudad aún no informados pero que sin lugar a dudas contribuirán a mejorar la transitabilidad y seguridad de los mismos.

La información oficial

(Por: Prensa Municipalidad) – La Municipalidad de Sunchales desde la Secretaría de Gestión Ambiental y Territorial informa que esta semana se recibieron 64 nuevas columnas de iluminación de doble quiebre, que serán destinadas a reforzar y mejorar el sistema de alumbrado público en distintos sectores de la ciudad.

La adquisición se realizó a través del Programa de Obras Urbanas (POU) y demandó una inversión total de $31.502.220.

Esta incorporación forma parte de un plan sostenido de fortalecimiento del alumbrado público, orientado a mejorar la seguridad, la circulación y la calidad de vida de la comunidad, acompañando el crecimiento urbano de Sunchales.