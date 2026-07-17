Epe anticipa corte de suministro en dos sectores el próximo domingo

La Agencia Sunchales de la Empresa Provincial de la Energía informa que realizará tareas de mantenimiento en la línea aérea de media tensión, debiendo interrumpir el abastecimiento de energía eléctrica el día domingo 19 de julio, en el horario y zonas que a continuación se detallan:

Horario:

De: 7 a 9.30 horas.

Sector 01:

Norte: Ruta 280S, Tucumán.

Sur: Láinez, Carlos Gabasio.

Este: Ruta Nac. N° 34, Barrio Villa Amanda.

Oeste: J. V. González, Alvear y Montalbetti.

Sector 02:

Loteo Hurra Llanura.

Las interrupciones programadas se pueden consultar en la página web de la empresa o en la cuenta oficial de twitter @epeoficial

Importante: