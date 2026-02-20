Escuela Técnica: Después de 20 años, Gerardo Werger deja la Dirección

Como en cada inicio de ciclo lectivo, los establecimientos educativos sufren modificaciones. Las titularizaciones y reemplazos de docentes, generados en la última parte del año anterior, recién ahora a una semana de la puesta en marcha de las clases, se hacen efectivos.

Esto obliga a cambios y adecuaciones internas, algunas de las cuales son altamente llamativas. Este es el caso de la escuela Nº 279 «Benjamín Matienzo», que luego de más de dos décadas con el mismo Director, hoy será su último día al frente de este cargo. Su reemplazo proviene de Lehmann y será el encargado de llevar adelante los destinos de este establecimiento educativo.

Werger, durante uno de los actos de la escuela Técnica.

Así lo expresó públicamente, a través de una carta abierta difundida en el perfil de redes sociales de la escuela:

(Por: Gerardo Werger) – Por medio de estas palabras quiero agradecer a instituciones, empresas, organismos públicos locales, familias, alumnos y en especial, a todo el personal de la Escuela Técnica, por el acompañamiento recibido durante mi camino como Director de la institución. Después de un concurso de ascenso para directivos realizado hace unos meses, debo darle fin a este prestigioso mandato que se me ha otorgado durante varios años, en los cuales ejercí la representación de la institución.

Este camino recorrido en la dirección de la escuela siempre ha sido sostenido con acciones aferradas a, permítanme las palabras, mi gran pasión: la Educación Técnica y como siempre, abrazada a mi corazón la bandera de la 279. Me sentí acompañado por muchísimas personas que se me hace imposible mencionar, ya que fueron muchas y puedo olvidarme de alguien, pero tratando, en todo momento, de poner mi granito de arena para lograr el crecimiento de la escuela y de las ofertas educativas técnicas para alumnos, exalumnos y todos aquellos que quisieran sumarse a este tipo de preparación. Mis pasos dentro de la educación continuarán, desde el aula o el taller, con la misma pasión para defender la “técnica”, siempre.

Deseo al equipo directivo que comienza, el éxito que pude cosechar en este lugar, que sigan creciendo y puedan compartir el afecto recibido en todo mi recorrido.

Para que tengan esta información, les menciono a quienes encontrarán en la escuela desde le lunes 23 de febrero, como equipo directivo:

Dirección: Walter Rohrmann.

Vicedirección (turno mañana): Soledad Ristorto.

Vicedirección (turno tarde): Carlos Javier Casale.

Para cerrar, doy gracias también a las distintas gestiones de Región III, al grupo de Supervisores y a los colegas directores con los que, a pesar de la distancia, siempre brindaron acompañamiento y sostén en cada trabajo o propuesta realizada.

Muchas gracias a todos los que rodean a la familia de la EETP N°279 “Tte. Benjamín Matienzo».

Saludos y hasta cualquier momento.