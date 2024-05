Federal A: Renunció Mariano Ferrero y Unión ya busca técnico

Luego de una seguidilla de derrotas y sin un horizonte de confianza en lo que va del Federal A, el equipo de Unión se quedó sin técnico con el alejamiento de Mariano Ferrero. No obstante, ya habría un nombre apuntado para su reemplazo.

Con un muy flojo arranque de campaña, el elenco albiverde no pudo asentarse casi en ningún momento. Pareció que con el triunfo logrado en la Cuarta Fecha ante Boca Unidos (2 a 1), la localía podía darle un respiro como fue en anteriores torneos en donde la cosecha de puntos ante su gente le permitía sostener el rendimiento en la tabla.

Sin embargo, llegó de inmediato el descanso obligado al quedar Libre y luego otras dos caídas: en Formosa ante Sol de América por 3 a 1 y la de ayer, con Crucero, por 2 a 0.

La magra cosecha de puntos que ubica al Bicho Verde en el fondo de la tabla, termina siendo una carga extrema, cuando ya ha transcurrido el tercio de las Fechas previstas. La parte ofensiva luce anémica con cuatro conversiones en siete partidos, aunque son varios los equipos que sumaron menos tantos aún y están por encima. Es la defensa la que marca la diferencia, siendo los sunchalenses los que ostentan la valla más vencida (12), duplicando a sus perseguidores.

El futuro inmediato es el choque con Juventud Antoniana. Los salteños, suman seis unidades y están justo por encima de Unión, aunque se presentarán ante su gente, haciendo más complejo el desafío.

La campaña de Unión

F1: San Martín de Formosa 3 vs. Unión 0.

F2: Unión 1 vs. Sarmiento de La Banda 2.

F3: Crucero del Norte 1 vs. Unión 0.

F4: Unión 2 vs. Boca Unidos 1.

F5: Libre.

F6: Sol de América 3 vs. Unión 1.

F7: Unión 0 vs. Crucero del Norte 2.

Posible sucesor

Sin mucho tiempo por perder, con un complejo viaje al norte en el horizonte y la necesidad de empezar a recortar distancia con sus antecesores en la tabla, trascendió que ya estaría en la mira el el posible sucesor de Ferrero, incluso se habrían ya desarrollado algunas charlas.

Se trataría de Juan Manuel Alomo, quien recientemente se ha desvinculado de Deportivo Paraguayo, equipo que milita en la Primera C del fútbol argentino.