Federal A – Reválida F9: Unión, a todo o nada para salvar la categoría

El Bicho Verde visita a Juventud Antoniana de Salta desde las 15.30 de este lunes, en horario unificado para los partidos que deciden el descenso. Sigue dependiendo de sí mismo y tiene una luz de ventaja sobre sus perseguidores pero deberá hacer lo suyo e incluso puede soñar con clasificar de Fase.

Así de ajustada está la parte baja de la tabla de posiciones en este cierre del Federal A. Lamentablemente, Unión no pudo asegurar la categoría el pasado fin de semana ante su gente e incluso, una combinación de resultados lo acertó nuevamente al abismo pero sigue arriba de Depro y Gimnasia de Concepción por lo que sostiene una vida más. Las combinaciones posibles son de lo más diversas al punto que pueden ir desde perder la categoría a clasificar.

Detalles del partido

Juventud Antoniana (Salta) vs. Unión.

– Árbitro: Luis Damian Martinez (Liga: San Rafael).

– Asistente 1: Rodrigo Ariel Jara (Liga: Malargüe).

– Asistente 2: Fernando S. Muñoz (Liga: San Rafael).

– Cuarto árbitro: Rodrigo Cabrera (Liga: San Rafael).

Todas las combinaciones

Depro (19 pts en la general): Es el más complicado. Está último. No depende de si mismo. Juega vs Crucero del Norte y debe ganar si o si. Además necesita que Gimnasia CDU no gane y Unión de Sunchales pierda. Su mejor escenario es un desempate con Unión de Sunchales en igualdad de 22 puntos.

Gimnasia (CDU) (20 pts en la general): Recibe a El Linqueño. Los de la provincia de Buenos Aires juegan para mantenerse en puesto de clasificación de la reválida y como máximo ser el peor cuarto de reválidas (hoy ya no podría alcanzar al 4to de la reválida sur, Cipolletti 14pts ). Para el Lobo la derrota o empate sería el descenso. La victoria lo hace esperar resultados: si Unión pierde se salva y hasta clasificaría a la siguiente etapa de la reválida. Podría haber desempate ante Unión y Crucero (doble o triple empate en 23 pts).

Unión (Sunchales) (22 pts en la general): Visita a Juventud Antoniana (7 pts en reválida). El Santo buscará ganar para tener chances de clasificación a la siguiente etapa de la reválida. El empate lo elimina del torneo. Unión depende de si mismo. Ganando mantiene la categoría y hasta podría clasificar si Crucero empata y Gimnasia CDU pierde. El empate lo hace esperar resultados, podría ir a desempate doble (con Gimnasia), o triple (sumando a Crucero). La derrota también lo hace esperar resultados. aunque también podría salvarse si Gimnasia y Depro no ganan. También podría haber desempate con Depro (22pts).

Crucero del Norte (Posadas) (23 pts en la general): Visita a Depro que solo le sirve ganar. El Colectivero depende de si mismo. El empate o victoria lo salvan y hasta tiene chances de clasificar a la siguiente etapa de la reválida. La derrota lo lleva a esperar resultados. Si bien podría salvarse si Unión pierde y Gimnasia no gana, también podría ir a un desempate vs Gimnasia CDU (en 23) o triple desempate (sumando a Unión Sunchales).