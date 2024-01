Federal A: Unión confirmó que jugará el certamen

Llamativamente, mientras se esperaba un anuncio formal y acaso con conferencia de prensa incluida para poder dar respuestas frente a lo que generó múltiples versiones, el club Atlético Unión oficializó que disputará la próxima temporada del Torneo Federal A de fútbol con una placa en sus redes sociales.

La escueta información dice que: «la Comisión Directiva del club Atlético Unión comunica que, en relación a la participación de la institución en el Torneo Federal A de fútbol, luego de analizar, evaluar y profundizar en los detalles de varias propuestas acercadas a lo largo de esta semana, se ha decidido avanzar con una de ellas. Por lo tanto se seguirá trabajando exclusivamente en detalles puntuales».

De esta manera, se resuelve una de las grandes dudas existentes. Si bien como se mencionó, el texto no aporta detalles, desde el sitio de Facebook «La Página Albiverde», dieron a conocer más información, al publicar que: «Denis Stracqualursi es el principal impulsor de la iniciativa, ya que fue el encargado de acercar un grupo de sponsors al club. En una primera etapa la propuesta no terminaba de convencer, pero luego se presentó mejorada con el apoyo de un ex integrante de la subcomisión de fútbol».

Así, Unión comenzará en poco tiempo una nueva etapa, bajo una denominación aún por definir pero que en la calle rápidamente emparentan con un gerenciamiento. Lo concreto es la voluntad de encarar un nuevo certamen en la tercer categoría del fútbol nacional.

Ahora, el desafío estará centrado en recuperar el tiempo perdido puesto que mientras aquí recién se decidió ser parte del campeonato, decenas de clubes participantes hace semanas que vienen oficializando contrataciones, incluso la mayoría ya ha puesto en marcha su pretemporada. Si bien restan aún reuniones a nivel nacional, el inicio del Federal se daría cerca de mediados de marzo próximo, lo que le deja a los responsables del proyecto, algo así como un mes y medio para resolver todo, contratar jugadores y cuerpo técnico y ponerse a entrenar.