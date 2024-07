Federal A: Unión sumó a Gino Albertengo

(Por: Palo y gol) – Este jueves hubo novedades en barrio Alberdi, Gino Albertengo se irá a préstamo a Unión de Sunchales. El delantero oriundo de Egusquiza jugará hasta fin de año en la institución sunchalense que compite en el Torneo Federal A.

La idea es muy clara, Gino buscará sumar minutos y la continuidad que no encontró en La Crema en los últimos tiempos. Después de ser notificado por el cuerpo técnico de que no sería tenido en cuenta, se llegó a un acuerdo con la dirigencia y con el llamado de Marcelo Milanese (DT) para sumarse a Unión, el menor de la familia Albertengo no lo dudó un instante.

Gino sabe que se sumará a un plantel que, al igual de lo que ocurre con Atlético, se encuentra golpeado y peleando la permanencia en la categoría. Ganar confianza y demostrar sus condiciones con goles serán los objetivos del jugador para un regreso a futuro, con algo más de rodaje y experiencia.

Con la salida de Gino Albertengo, en esta parte de la temporada, Atlético ya no cuenta con el arquero Ignacio Turnes y el delantero Nazareno Funez quien arregló su vínculo con San Martín de San Juan.