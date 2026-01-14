Feliz cumpleaños, Griselda Bonafede

Griselda Bonafede, año 2020 (Foto: Diego Rosso).

Nacida en Devoto, Córdoba, hace 79 años, encarna una vida de ejemplo al concretar estudios secundarios en el Bachillerato para Adultos, pasando luego a la docencia y desarrollando en este ámbito una extensa y prolífica tarea.

Esto se refleja en las historias de las escuelas «Manuel Nicolás Savio», «El Fortín» y «Comunidad Organizada», establecimientos en los cuales su paso dejó una huella imborrable, marcando un antes y después. Impulsora incansable de desarrollo, bajo su Dirección se produjeron cambios históricos en el sector educativo sunchalense.

Todo esto derivó en que allá por el año 2023, de forma sorpresiva, el Municipio la distinguiera junto a Chela de Lamberti como «Ilustre de la Educación y la Cultura de Sunchales».

Nos acompaña desde hace seis años con sus columnas, las cuales evidencian una búsqueda constante de la expresión, tal como lo hace a través de sus múltiples publicaciones escritas, en las cuales ha sabido encontrar variantes novedosas, colaboraciones y participaciones con otros actores de la ciudad, sosteniéndose como una referencia plenamente vigente de las letras locales.