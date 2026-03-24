Fernando Sepertino y sus 30 años de vocación sacerdotal

Con la presencia del Obispo de la Diócesis de Rafaela, Pedro Torres, el padre Fernando Sepertino participó de una misa especial por sus 30 años de consagración al sacerdocio.

Luego de la misma, tuvo la posibilidad de ofrecer unas palabras en las cuales no solo repasó cómo fueron los inicios de su vocación sino también, agradeció a quienes lo acompañaron a lo largo de estas tres décadas.

El colmado templo «San Carlos Borromeo» fue testigo de una celebración especial, cargada de simbolismo y en la cual se dieron cita buena parte de los curas párrocos de la región, quienes también decidieron decir presente y acompañar al ceresino, actualmente al frente de nuestra parroquia.

La ocasión, también fue propicia para que el padre David Retamoso celebrara sus 45 años, sumando así otro momento de emotividad a la tarde, contando con la presencia de familiares como testigos de tan importante evento.

Compartimos aquí parte del discurso que ofreció Fernando al cierre de la misa: