Festram acató la conciliación obligatoria

Cumpliendo con lo inicialmente previsto, los representantes de los trabajadores municipales aceptaron el llamado de las autoridades provinciales y más allá de no coincidir con la postura de los Intendentes, seguirán debatiendo una mejora salarial.

Mientras tanto, anticiparon la no realización de las medidas de fuerza que inicialmente estaban previstas para este jueves y viernes por lo que habrá una prestación de servicios normal.

A continuación, compartimos el comunicado enviado:

(Por: Prensa Festram) – En el día de la fecha se realizó la audiencia de Conciliación en la Dirección Regional Santa Fe, del Ministerio de Trabajo de la Provincia, entre los representantes de Intendentes y Presidentes Comunales y los miembros paritarios de Festram.

Las negociaciones del día de la fecha no concluyeron con una solución al conflicto, ya que Festram no admite la postura de los Intendentes, que en línea con el Gobernador Pullaro manifiestan que los salarios no han perdido con la inflación durante el 2025.

En virtud de la conciliación obligatoria dictada no se adoptarán medidas que agraven el conflicto -con lo cual se suspende el paro de actividades de esta semana- y tampoco los intendentes podrán afectar a los trabajadores y trabajadoras municipales de la Provincia por las medidas ya adoptadas en ocasión del conflicto.

Se dispone un cuarto intermedio para el día 21 de enero a fin de continuar la negociación en el marco de la Mesa Paritaria Ley 9996.