Fianza millonaria y libertad para quien protagonizó un accidente en Año Nuevo

(Por: Rafaela Noticias) – Este lunes, en los Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo una audiencia contra J.A., quien, durante la mañana de Año Nuevo, protagonizó un violento choque que le costó la vida a Esteban González (18), en la vecina ciudad de Sunchales.

La audiencia fue presidida por el Juez Javier Bottero y el fiscal a cargo de presentar la acusación fue el Dr. Guillermo Loyola, quien le endilgó a A. la figura de homicidio culposo.

Tras la misma, se dispuso que A. continúe involucrado en la causa penal pero en libertad y sujeto a medidas alternativas a la prisión preventiva: entre ellas, el pago de una fianza de 25 millones de pesos e inhabilitación provisoria para conducir por 6 meses.

El siniestro en el que resultara herido González sucedió la mañana del primero de enero en la intersección de calles Gral. Paz y Rafaela, en la zona noreste del vecino distrito.

González viajaba en una motocicleta junto a una mujer (quien resultó con fracturas), mientras que A. se desplazaba en un automóvil, que quedó volcado producto del incidente.

El joven motociclista fue trasladado de urgencia al Hospital Jaime Ferré de Rafaela, donde (según publicó en su momento Rafaela Noticias) había quedado internado en la sala de cuidados intensivos con asistencia respiratoria mecánica y falleció al día siguiente.